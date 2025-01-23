Как зарядное устройство для мобильника поможет завести авто — рабочий лайфхак

Водителям рассказали, как при помощи пауэрбанка можно запустить мотор автомобиля

Наличие пауэрбанка в автомобиле иногда может избавить от проблем и сэкономить время. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, как при помощи зарядного устройства для мобильного телефона можно завести автомобиль.

Но не все пауэрбанки подходят для этой процедуры, понадобится устройство мощностью от 20000 мАч. И обязательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Очень важна последовательность действий.

«Сначала подключите зажимы к аккумулятору, следуя инструкциям на пауэрбанке. Обратите внимание на полярность: красный зажим должен быть на положительном контакте, а черный – на отрицательном. После этого включите пауэрбанк и подождите несколько минут. Затем попробуйте запустить двигатель», – советуют эксперты.

Нельзя забывать о безопасности, поэтому, если есть сомнения в правильности действий, лучше обратиться к профессионалам, иначе можно повредить и аккумулятор, и пауэрбанк.