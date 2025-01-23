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Как зарядное устройство для мобильника поможет завести авто — рабочий лайфхак

Водителям рассказали, как при помощи пауэрбанка можно запустить мотор автомобиля

Наличие пауэрбанка в автомобиле иногда может избавить от проблем и сэкономить время. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, как при помощи зарядного устройства для мобильного телефона можно завести автомобиль.

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Но не все пауэрбанки подходят для этой процедуры, понадобится устройство мощностью от 20000 мАч. И обязательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Очень важна последовательность действий.

«Сначала подключите зажимы к аккумулятору, следуя инструкциям на пауэрбанке. Обратите внимание на полярность: красный зажим должен быть на положительном контакте, а черный – на отрицательном. После этого включите пауэрбанк и подождите несколько минут. Затем попробуйте запустить двигатель», – советуют эксперты.

Нельзя забывать о безопасности, поэтому, если есть сомнения в правильности действий, лучше обратиться к профессионалам, иначе можно повредить и аккумулятор, и пауэрбанк.

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / pvproductions
Количество просмотров 219
23.01.2025 
Фото:freepik / pvproductions
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