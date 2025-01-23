Назван топ-5 самых распространенных машин в России

«Автостат Инфо»: парк иномарок в России вырос на 3%, а отечественных машин – на 1%

По состоянию на 1 января 2025 года в России числится 45 533 794 зарегистрированных легковых автомобиля, что на 2% больше, чем полгода назад – еще 1 июля 2024 года это число составляло 44 606 409 машин. За те же шесть месяцев количество легковых иномарок увеличилось на 3%, до 31 010 764 единиц.

Таким образом, иномарки составляют 68% в структуре российского автопарка. Тогда как количество отечественных машин за второе полугодие 2024 года выросло лишь на 1%, до 31 010 764 единиц техники, что соответствует доле в 32%. Самая массовая российская марка – Lada, количество этих машин выросло с 12 251 192 до 12 352 490 экземпляров, то есть более чем на 100 тысяч машин.

Среди иномарок главенствует Toyota, в отчетный период увеличившая парк почти столь же существенно – с 3 845 545 до 3 927 920 единиц. На третьем месте – Kia с едва заметным приростом: с 2 636 120 до 2 660 788 автомобилей. В пятерку наиболее массовых брендов вошли также Hyundai (2 346 414 авто) и Renault (2 177 186 ед.).

Вазовская «семерка» – по-прежнему самая распространенная в стране машина: зарегистрировано 1 195 942 экземпляра ВАЗ-2107. Но уже вплотную к ней подобралась Lada Granta с результатом 1 037 720 единиц техники. А вот Kia Rio, еще полгода назад шедшая второй (было 1 081 967 шт.), к началу 2025 года опустилась на третье место – в РФ числится 1 019 593 автомобиля. Пятерку моделей с наибольшей долей в парке замыкают внедорожник Lada Niva Legend (991 519 авто) и ВАЗ-2109, которых в России остается 946 222 штуки.

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Источник: Автостат Инфо