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Автопроизводитель не может найти решение проблемы у отозванных кроссоверов

Jeep отзовет более 63 тысяч Cherokee 2017-2019 годов из-за риска потери мощности

Автопроизводитель Jeep анонсировал в США отзывную кампанию кроссовера Cherokee. Отзыву подлежат 63 082 экземпляра из-за потенциального риска потери мощности двигателя у моделей 2017-2019 годов выпуска.

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Речь идет о проблеме с блоком передачи мощности (PTU), который грозит выйти из строя, и в этом случае произойдет отключение трансмиссии и дифференциала, как следствие это приведет к потере тяги.

Jeep Cherokee
Jeep Cherokee

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По мнению экспертов, масштаб проблемы оценивается не более чем в 2%, при этом отмечается, что уже сейчас в некоторых Jeep Cherokee возникли проблемы с бесконтрольно двигающимся стопорным кольцом входного вала. Это приводит к износу шлицев, повреждению вилки и другим последствиям, из-за которых автомобиль может утратить способность ускоряться в «полную силу».

Jeep Cherokee
Jeep Cherokee

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Владельцам попавших под отзыв кроссоверов поступит уведомление, но так как решение проблемы пока не найдено, им рекомендовано внимательно прислушиваться ко всем необычным звукам и вибрациям в автомобиле.

Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Jeep
Количество просмотров 113
23.01.2025 
Фото:Jeep
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