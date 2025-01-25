Без погони: с помощью этого устройства полиция легко остановит лихача

Полиция Германии тестирует систему для остановки машин в экстренных ситуациях

В Германии тестируют новое устройство, которое позволит полиции останавливать двигатели автомобилей в случае экстренной ситуации, например, при преследовании нарушителя или в случае аварии, когда водитель теряет управление.

Это устройство способно деактивировать двигатели транспортных средств на дистанции, обеспечивая дополнительную безопасность в аварийных ситуациях и на дорогах с интенсивным движением.

Система управления устройством включает небольшой мобильный источник питания, который может быть подключен к любому автомобилю, включая легковые и грузовые.

Когда система активируется, двигатель автоматически глохнет, что помогает предотвратить возможные аварии и облегчить работу полиции на местах происшествий.

Устройство уже показало свою эффективность в экстренных ситуациях, таких как преследование подозреваемых транспортных средств. Однако, несмотря на положительные результаты, она требует ввода данных в терминал на борту, чтобы гарантировать, что ее использование будет контролируемым и направлено только на законные цели.

Правда, работать система сможет только с современными автомобилями с высокой доступностью для подключения.

Ожидается, что эта технология снизит количество опасных ситуаций на дорогах и ускорит реакцию правоохранительных органов.

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Источник: MotorZeitung