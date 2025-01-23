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Пьяный водитель протаранил несколько автомобилей на парковке

В Зеленограде задержали нетрезвого водителя без прав, разбившего 7 автомобилей

В Зеленограде госавтоинспекторы задержали нетрезвого водителя, который повредил семь стоявших на стоянке автомобилей. Госавтоинспекция публикует фотографии с места происшествия.

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ДТП произошло на улице Логвиненко в ночь с 21 на 22 января. Мужчина не справился с управлением и «собрал» чужие припаркованные автомобили. Некоторые из машин оказались изрядно повреждены.

Виновником оказался 28-летний местный житель, получивший травмы в результате происшествия. Освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также выяснилось, что водительского удостоверения у него нет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы. Причины, побудившие его сесть за руль, не имея прав и находясь в таком состоянии, неизвестны.

Инспекторы составили в отношении водителя административные материалы по статьям 12.8.3, 12.37.1, 12.3.1 и 12.33 КоАП РФ.

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А в отношении его родственницы, владеющей автомобилем, возбуждено дело по статье 12.8.2. КоАП РФ – за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Ей грозит административный штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Источник: Госавтоинспекция Москвы

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 58
23.01.2025 
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