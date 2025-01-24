Этот стильный «бюджетник» стал самым продаваемым седаном в Китае

Обновленный BYD Qin Plus DM-i начали продавать в Китае по цене от $12 300

Новый седан BYD Qin Plus DM-i с технологией PHEV поступил в продажу в Китае по цене от 89 800 юаней (около 1,2 млн рублей), что на 10 000 юаней (135 000 рублей) дороже предыдущей версии.

BYD Qin Plus DM-i

В прошлом году модель стала самым продаваемым седаном в Китае: было реализовано 480 025 единиц, из которых 304 388 пришлось на гибриды, а 175 637 – на электромобили.

Обновленный автомобиль получил новый дизайн решетки радиатора и горизонтально расположенный сквозной фонарь сзади.

Традиционные дверные ручки остались без изменений, а в базовой комплектации панорамный люк не предусмотрен. Также за дополнительную плату предлагается пакет расширенной помощи водителю.

BYD Qin Plus DM-i

Размеры нового BYD Qin Plus DM-i увеличились до 4780/1837/1515 мм, что на 15 мм больше в длину и на 20 мм выше, при оставшейся прежней колесной базе 2718 мм.

Гибридный автомобиль оснащен двигателем 1,5 л мощностью 99 л.с. и электродвигателем мощностью 120 кВт (161 л.с.). Запас хода на электричестве составляет 43 км в стандартной версии и 90 км в удлиненной.

В интерьере сохранились D-образное рулевое колесо и «плавающий» центральный экран. Среди улучшений: приборная панель стала строже и менее многослойной, а воздуховоды – изящнее. Физические кнопки по-прежнему сосредоточены вокруг рычага переключения передач.

На центральной консоли расположены две панели беспроводной зарядки и подстаканники.

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Источник: СarNewsChina