Эти модели автомобилей чаще покупают в определенных цветах

СберАвто: россияне потеряли интерес к зеленым авто, но полюбили коричневые

Эксперты СберАвто проанализировали продажи на платформе в 2024 году и определили, какие цвета автомобилей наиболее популярны среди россиян.

Наибольшую долю в продажах по-прежнему занимают белые, черные и серые автомобили, которые составляют почти две трети всех сделок (65%), что схоже с результатами 2023 года (68%).

Самые популярные

Белый цвет остается самым популярным – его выбрали 28% покупателей в 2024 году (31% в 2023). Чёрные машины также остаются востребованными, составив 22% всех покупок (22% в 2023 году), особенно в премиум-сегменте. Серый цвет составил 15% продаж (16% в 2023 году).

Среди ярких оттенков в 2024 году наиболее востребованными стали синий и коричневый цвета (по 7%), а также красный (5%) и зеленый (2%). Эти оттенки чаще всего выбирают покупатели компактных автомобилей и кроссоверов. Оранжевые, желтые и фиолетовые автомобили встречаются реже – каждая из этих категорий составляет менее 1%.

Интерес к автомобилям коричневого цвета значительно возрос в 2024 году: доля таких автомобилей почти удвоилась по сравнению с 2023 годом. В то же время зеленый цвет продолжает терять популярность: за последние три года его доля сократилась втрое.

Какие цвета «идут» этим моделям?

Некоторые модели «тяготеют» к определенным цветам. Например, Lada Granta и Hyundai Solaris чаще всего покупают в белом цвете. Lada Niva традиционно популярна как автомобиль для бездорожья, поэтому часто встречается в «немарком» зеленом.

Среди автомобилей китайских брендов преобладают белые и серые цвета, но также попадаются красные и синие варианты, особенно у моделей Omoda и Chery. В 2024 году одним из самых популярных автомобилей синего цвета оказался Geely Monjaro, благодаря чему этот цвет стал наиболее востребованным у Geely в целом по бренду.