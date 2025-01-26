101-летний ветеран обновил водительские права, чтобы убедиться, что «он всё еще может»

101-летний Томас Дэвис до сих пор водит свой Chevy GMT800 Silverado

Ветеран Второй мировой и Корейской войн Томас Дэвис до сих пор водит свой Chevy GMT800 Silverado (полноразмерный пикап), чтобы возить пиломатериалы и покупать продукты.

В Техасе (США), если вы хотите оставаться за рулем после 85 лет, вам нужно продлевать права каждые два года.

Томас Дэвис из Борна, ветеран Второй мировой и Корейской войн обновил свои права в 101 год - просто для того, чтобы проверить, сможет ли он это сделать.

«На самом деле ничего особенного в этом не было», - отметил Дэвис.

К счастью, Дэвис все еще достаточно активен для своего возраста, чтобы водить свой Chevy Silverado. Отметим, что Дэвис даже не самый старый член своей семьи, которому удалось продлить водительские права. Его старший брат сделал это в возрасте 103 лет.

Вполне понятно, что столетние водители на дорогах общего пользования вызывают определенные опасения. Даже в Германии, стране, чьи правила дорожного движения должны быть золотым стандартом для всех стран, ведутся споры о том, нужно ли требовать проверки навыков у пожилых водителей, чтобы продлить их права.

Однако Дэвис и сам понимает, что он уже не самый способный водитель. Все его поездки носят местный характер, и скорость он выбирает чуть ниже предельной.

В соцсетях разгорелись нешуточные споры – правильно ли он делает, что всё еще сам водит машину? Одни считают, что он находится в том возрасте, когда проблемы со здоровьем могут возникнуть неожиданно и быстро. Достаточно быстро, чтобы он не смог затормозить большой пикап, не спровоцировав аварию и не травмировав других. Другие парируют, что тоже самое можно сказать и о 40-летнем человеке. И если врач разрешает ему водить машину, то в чем проблема?

В итоге, сошлись во мнении, что возраст — достаточно условное понятие, чтобы просто сказать, что нужно прекратить водить машину по достижении таких-то лет. Однако, возможно, начиная с определенного возраста, медицинское обследование на предмет допуска к управлению должно проводиться чуть чаще.

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Источник, фото: The Drive