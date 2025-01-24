За длительный прогрев мотора авто в жилой зоне можно получить штраф

Эксперт Гульчин объяснил, чем вреден прогрев мотора автомобиля более 5 минут

Прогрев двигателя автомобиля в зимнее время необходим для лучшего распределения масла по мотору, но греть его дольше пяти минут не имеет смысла. Об этом рассказал руководитель «DSG-сервис» Евгений Гульчин.

«Греть автомобиль дольше пяти минут не имеет никакого смысла. Главное — чтобы масло распределилось по мотору. К тому же стоянка в жилой зоне с работающим двигателем дольше пяти минут запрещена», – напомнил эксперт.

Гульчин подчеркивает, что нарушение этого правила в Москве и Петербурге грозит автовладельцу штрафом до трех тысяч рублей. По словам эксперта, намного эффективнее и быстрее мотор прогреется во время движения транспортного средства, но не следует «раскручивать» его больше 2500–3000 оборотов, резюмировал эксперт.

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Источник: news.ru