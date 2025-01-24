170 л.с., 4,5 метра: новый недорогой европейский кроссовер

Skoda начала в Чехии выпуск нового бюджетного электрокроссовера Elroq

Компания Skoda на заводе в Млада-Болеславе начала производство электрического кроссовера Elroq. Он стал первой серийной моделью в новом фирменном стиле компании.

Первая серийная модель бренда, в которой применен язык дизайна Modern Solid, дебютировала ​​в октябре 2024-го; к концу года было размещено более 20 тыс. заказов. Кроссовер выходит на многие европейские рынки как самый доступный электрокар в своем сегменте, пояснили в компании.

Skoda Elroq

4,5-метровый Elroq имеет колесную базу 2765 мм и располагает как моно-, так и полным приводом. Кроссовер доступен с несколькими силовыми установками мощностью от 125 до 210 кВт (170–286 л.с.) и с тремя вариантами тяговых батарей с различной емкостью. Максимальный запас хода равен 581 км.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: Skoda