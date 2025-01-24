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Почему в салоне авто появляется плесень и как от нее избавиться самостоятельно?

Раствор из обычного домашнего средства избавит от плесени и запаха в автомобиле

Плесень в салоне автомобиля может появиться не только весной, но даже зимой, если влага не успела испариться. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, как самостоятельно устранить эту проблему.

Дело в том, что из-за высокой влажности и плохой вентиляции влага в салоне авто накапливается под сиденьями или в труднодоступных местах. Наличие плесени не только портит внешний вид, но и грозит неприятным запахом, к тому же она может негативно сказаться на здоровье. Чтобы избавиться от плесени, необходимо сделать тщательную уборку салона автомобиля.

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«Уберите все коврики, сиденья и мелкие предметы. Промойте коврики и дайте им высохнуть на солнце. Используйте специальные средства для борьбы с плесенью, можно также приготовить раствор уксуса и воды в равных пропорциях и распылить его на пораженные участки», – советуют эксперты.

Очень важно уделять внимание вентиляции и проветривать автомобиль, особенно в дождливую погоду – это поможет уменьшить уровень влажности в салоне. Чтобы предотвратить повторное появление плесени, нужны осушители воздуха или специальные силикагелевые пакеты.

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После проведенной обработки салона машины не пренебрегайте регулярной уборкой, чаще проветривайте салон и контролируйте уровень влаги. При борьбе с плесенью профилактические меры имеют важное значение.

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 12
24.01.2025 
Фото:Unsplash
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