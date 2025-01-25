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Спорткар легендарного гонщика Формулы-1 уйдет с молотка

Аукционный дом Sotheby's продаст на закрытом аукционе Ferrari F355 Шумахера

Спорткар Ferrari F355 в редком исполнении с синим кузовом (традиционно цвет красный) и механической коробкой выставит на торги аукционный дом RM Sotheby's. Аукцион состоится в начале февраля 2025 года, и он будет закрытым.

Ferrari F355 Михаэля Шумахера
Ferrari F355 Михаэля Шумахера

Есть информация, что первым владельцем спорткара был знаменитый гонщик Формулы-1 Михаэль Шумахер. Утверждается, что спортсмен получил машину в 1996 году в ходе своего первого спортивного сезона за итальянскую команду Ferrari. Цена лота с сертификатом Ferrari Classiche пока неизвестна.

Ferrari F355 Михаэля Шумахера
Ferrari F355 Михаэля Шумахера

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По неподтвержденным данным, для Шумахера собрали Ferrari F355 в доработанной спецификации. Речь идет о том, что двигатель получил настройки, подобранные по желанию гонщика. Но, согласно сертификату, в настоящее время автомобиль оснащен стандартным силовым агрегатом.

Шумахер пользовался F355 до 2002 года, тот факт, что он ездил на нем по территории Княжества Монако, подтверждается документальными свидетельствами. Нынешний хозяин владеет спорткаром с 2004 года, он выкупил его на аукционе именно в статусе бывшего автомобиля семикратного чемпиона Ф-1.

Интерьер Ferrari F355 Михаэля Шумахера
Интерьер Ferrari F355 Михаэля Шумахера

Источник: rmsothebys.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Sotheby's
Количество просмотров 27
25.01.2025 
Фото:Sotheby's
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