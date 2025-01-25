В России создали тепловоз с автозапуском

Трансмашхолдинг поставил РЖД тепловоз с системой автоматического запуска дизеля

Российские железные дороги (РЖД) получили от «Трансмашхолдинга» первый пассажирский тепловоз ТЭП70БС, оснащенный системой автоматического запуска дизеля. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Речь идет о том, что такой тепловоз не нужно постоянно прогревать в зимнее время, система сама принимает решение о его прогреве без участия человека. Над разработкой новации трудились специалисты ВНИКТИ совместно с конструкторами из «Трансмашхолдинга».

«Получили первый пассажирский тепловоз ТЭП70БС, оснащенный системой автоматического запуска дизеля. Она принимает решение о прогреве теплоносителей дизеля в холодную погоду без участия человека», – уточнили в пресс-службе.

По аналогии с подогревом автомобиля система запускает двигатель локомотива при низких температурах и прогревает его до 45°С, включает прокачивающие насосы во время остановки машины, следит за зарядом аккумуляторной батареи тепловоза и при необходимости заряжает пусковые конденсаторы. Благодаря новой системе можно будет обслуживать сразу несколько тепловозов.

«Внедрение системы позволит увеличить ресурс двигателя и экономить топливо, а также снизит количество выхлопных газов», – поясняют РЖД.

Теперь предстоят испытания, их проведут на Октябрьской железной дороге, и если заявленные характеристики подтвердятся, в РЖД рассмотрят вопрос о закупках новых тепловозов с системой автоматического запуска двигателей.

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Источник: company.rzd.ru