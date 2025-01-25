Угонщики спрятали 22 украденных авто в лесу, где промышлял Робин Гуд

Полиция Британии нашла в лесу 22 угнанных автомобиля Land Rover

Сотрудникам полиции Ноттингемшир в Британии удалось отыскать в лесу 22 угнанных внедорожника Land Rover. Все эти автомобили угнали в период с февраля по октябрь 2024 года.

В летний период заявления от владельцев Land Rover и Range Rover поступали почти каждые 10 дней. В полиции рассказали, что в поиске угнанных машин им помогли беспилотники, а также пешие марш-броски по лесам и опрос местных жителей.

В общей сложности в полиции региона в 2024 году зарегистрировали 40 заявлений об угоне автомобилей марки Land Rover. Примечательно, что этот регион упоминается в легендах о Робин Гуде – лесном разбойнике и герое английских баллад Средневековья.

В ведомстве при этом не уточняют, удалось ли полицейским выйти на след преступников или подозреваемых в краже машин. При этом владельцев Land Rover призвали быть бдительными, потому что риск угона все еще сохраняется.

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Источник: nottinghamshire.police.uk