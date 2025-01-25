#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Maextro S800
25 января
Huawei показала роскошный автомобиль, конкурента Майбаха
Huawei показала официальные фотографии самого...
Эксперт перечислил неочевидные причины подорожания автомобилей после ввоза в Россию
25 января
Эксперт перечислил неочевидные причины подорожания автомобилей после ввоза в Россию
Эксперт Светлов подробно разобрал...
Тюнинг грузовиков КрАЗ — это просто нечто! (видео)
25 января
Тюнинг грузовиков КрАЗ — это просто нечто! (видео)
Блогер показал на видео редкие грузовики КрАЗ с...

Угонщики спрятали 22 украденных авто в лесу, где промышлял Робин Гуд

Полиция Британии нашла в лесу 22 угнанных автомобиля Land Rover

Сотрудникам полиции Ноттингемшир в Британии удалось отыскать в лесу 22 угнанных внедорожника Land Rover. Все эти автомобили угнали в период с февраля по октябрь 2024 года.

В летний период заявления от владельцев Land Rover и Range Rover поступали почти каждые 10 дней. В полиции рассказали, что в поиске угнанных машин им помогли беспилотники, а также пешие марш-броски по лесам и опрос местных жителей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
«С увеличенным ресурсом» — отчет владельца Changan Eado Plus

В общей сложности в полиции региона в 2024 году зарегистрировали 40 заявлений об угоне автомобилей марки Land Rover. Примечательно, что этот регион упоминается в легендах о Робин Гуде – лесном разбойнике и герое английских баллад Средневековья.

В ведомстве при этом не уточняют, удалось ли полицейским выйти на след преступников или подозреваемых в краже машин. При этом владельцев Land Rover призвали быть бдительными, потому что риск угона все еще сохраняется.

Источник: nottinghamshire.police.uk

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Скотленд-Ярд
Количество просмотров 19
25.01.2025 
Фото:Скотленд-Ярд
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Land Rover Range Rover (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Land Rover Range Rover  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
dv
+1