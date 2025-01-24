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Машину президента продадут на аукционе — стартовая цена в 5 раз выше рыночной

Ferrari F430 Coupe Дональда Трампа продадут на аукционе. Начальная цена — $1 млн

Автомобильный аукцион Rockstar выставил на продажу автомобиль 47-го президента США Дональда Трампа Ferrari F430 Coupe 2007 года выпуска.

Глава Белого дома приобрел суперкар непосредственно в год выпуска модели, это доказывают обнародованные на сайте аукциона документы и госномер с инициалами DJT – Donald John Trump.

Ferrari F430 Coupe Дональда Трампа
Ferrari F430 Coupe Дональда Трампа

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Информация о том, как долго Трамп владел Ferrari F430 Coupe 2007, отсутствует, в описании говорится только, что автомобиль находится в отличном состоянии, у него не было ни одной аварии, а лакокрасочное покрытие кузова защищено прозрачной пленкой. Специалист Rockstar оценивают состояние суперкара на 9 баллов из 10.

Под капотом Ferrari F430 Coupe стоит мотор V8 объемом 4,3 литра мощностью 490 л.с. Для разгона до первой «сотни» спорткару понадобится всего 3,9 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой в 315 км/ч.

Ferrari F430 Coupe Дональда Трампа
Ferrari F430 Coupe Дональда Трампа

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Аукционный дом оценивает стоимость F430 Coupe в один миллион долларов (примерно 99,1 млн рублей по актуальному курсу), это более чем в пять раз выше его рыночной стоимости, аукцион начнется 16 февраля и завершится 9 марта текущего года.

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Источник: autobild.de

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Светлана Тарасенко
Фото:autobild.de
Количество просмотров 10
24.01.2025 
Фото:autobild.de
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