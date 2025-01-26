Crossout в реальной жизни! Что творят сельские умельцы (видео)

Блогер показал, как из отечественных запчастей собрать оригинальный трактор

Разного рода самоделки в российской глубинке – по-прежнему популярный жанр. Иногда при просмотре соответствующих разделов маркетплейсов или тематических видеоподборок возникает ощущение, что буквально в каждой деревне есть умелец, способный собрать трактор из старого хлама, что лежит на местной свалке.

Например, за основу берется рама видавшего виды грузовика ГАЗ или ЗИЛ, под нее подкатываются ведущие мосты от «шишиги», закидывается какой-нибудь вечный тракторный дизелек и накрывается сверху кабиной от того же трактора.

Еще немного работы гаечными ключами, кувалдой и сварочником, кое-какое навесное оборудование, несколько крепких слов – и восставший из пепла «зверь» готов покорять простор, быть полезным и вообще жить свою лучшую жизнь. Играли в Crossout? А эти мужики в нем живут! Давайте взглянем на малую часть того, что они успели натворить за последние тридцать лет.

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Источник: ПРО Технику