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Crossout в реальной жизни! Что творят сельские умельцы (видео)

Блогер показал, как из отечественных запчастей собрать оригинальный трактор

Разного рода самоделки в российской глубинке – по-прежнему популярный жанр. Иногда при просмотре соответствующих разделов маркетплейсов или тематических видеоподборок возникает ощущение, что буквально в каждой деревне есть умелец, способный собрать трактор из старого хлама, что лежит на местной свалке.

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Например, за основу берется рама видавшего виды грузовика ГАЗ или ЗИЛ, под нее подкатываются ведущие мосты от «шишиги», закидывается какой-нибудь вечный тракторный дизелек и накрывается сверху кабиной от того же трактора.

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Еще немного работы гаечными ключами, кувалдой и сварочником, кое-какое навесное оборудование, несколько крепких слов – и восставший из пепла «зверь» готов покорять простор, быть полезным и вообще жить свою лучшую жизнь. Играли в Crossout? А эти мужики в нем живут! Давайте взглянем на малую часть того, что они успели натворить за последние тридцать лет.

Источник: ПРО Технику

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 31
26.01.2025 
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