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Время доставки автомобилей из Китая в Россию сократится в разы

Sinomach Auto откроет терминал на 2000 машин в Сибирском федеральном округе

Концерн Sinomach Auto объявляет об открытии терминала в Сибирском федеральном округе.

Терминал, площадь которого составляет 1000 квадратных метров, включает в себя несколько ключевых зон. Здесь расположены склад, способный вместить до 80 автомобилей, зона погрузки, где одновременно могут загружаться 12 автовозов, а также зона хранения, рассчитанная на 2000 автомобилей.

Автовоз с внедорожниками ROX 01
Автовоз с внедорожниками ROX 01
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Цзи Цзыюань, глава филиала Sinomach Auto в России, отметил, что открытие терминала – это важный шаг в стратегии расширения компании. С 2024 года Sinomach Auto станет мультибрендовым дистрибутором в России, представляя на рынке премиальный гибридный внедорожник ROX 01.

Одним из главных преимуществ нового терминала является сокращение времени транспортировки автомобилей в крупные города Сибири, такие как Екатеринбург, Барнаул и Тюмень. По словам Цзи Цзыюаня, время доставки сократится в три раза, что значительно улучшит логистические процессы и позволит быстрее удовлетворять потребности клиентов.

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Сокращение времени доставки также приведет к снижению затрат, что, в свою очередь, отразится на конечной цене автомобилей для потребителей.

В этом году Sinomach Auto планирует открыть более 60 автосалонов в России, среди которых будут как мультибрендовые, так и монобрендовые.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Sinomach
Количество просмотров 14
25.01.2025 
Фото:Sinomach
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