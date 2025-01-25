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Возвращение американской легенды: Ford возродит культовое название Boss

Ford подал заявку на регистрацию товарного знака Boss для своей модели Mustang

Ford подал заявку на регистрацию товарного знака Boss в США и Европе, который будет использоваться для создания мощного автомобиля, подходящего как для дорог, так и для треков.

Что касается самого автомобиля, это будет не просто косметическое обновление – это объявление о возвращении культовой линейки Mustang Boss, готовой бросить вызов даже самому топовому Dark Horse. Слухи, домыслы и ожидания – все сконцентрировалось вокруг этого загадочного проекта, который обещает стать настоящей сенсацией в мире спортивных автомобилей.

Ford Mustang Dark Horse
Ford Mustang Dark Horse
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Изначально имя Boss ассоциировалось с легендарным Mustang Boss 302 1969 года, созданным специально для участия в гонках Trans Am.

Заявка на регистрацию товарного знака подтверждает намерение компании выпустить новый автомобиль, который займет нишу между уже существующими Mustang Dark Horse и экстремальным GTD.

Ford Mustang Dark Horse
Ford Mustang Dark Horse

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Интригу усиливает европейская заявка на товарный знак Dark Horse Boss. Это, безусловно, намек на потенциальную топовую версию Boss, возможно, еще более ориентированную на трек, чем тот же Dark Horse. Пока что Ford хранит молчание относительно технических характеристик нового Boss.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 15
25.01.2025 
Фото:ITHome
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