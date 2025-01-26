Популярный в России бренд хочет выпустить кроссовер-амфибию: подробности

CarNewsChina: Jetour выпустит кроссовер Zongheng, способный двигаться по воде

Jetour Zongheng – это не просто очередной кроссовер. Автомобиль будет укомплектован современными технологиями, позволяющими передвигаться не только по суше, но и по воде.

Судя по опубликованным официальным изображениям, новинка будет выполнена в стиле классического внедорожника с прямыми линиями, квадратными формами, скрытыми дверными ручками. Черные боковые стойки крыши создают эффект «парящей крыши», визуально облегчая массивный кузов. На крыше красуется LiDAR-датчик.

Jetour Zongheng

Отмечается, что автомобиль получит гибридную силовую установку, шноркель для преодоления глубоких водных преград, а также функцию разворота на месте.

К сожалению, на момент публикации статьи подробные технические характеристики Jetour Zongheng не разглашаются.

В рамках этой линейки планируется выпуск купеобразного кроссовера и пикапа. Это позволяет предположить, что серия Zongheng будет ориентирована на широкий круг потребителей, предлагая разнообразие кузовов и, вероятно, различных технических характеристик.

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Источник: CarNewsChina