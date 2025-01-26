Сервис каршеринга рассказал, какие необычные вещи россияне забывают в машинах

«Ситидрайв»: самовар и паяльник стали самыми необычными забытыми в машине вещами

Каршеринг – удобный и современный способ передвижения, позволяющий быстро и легко добраться до нужной точки. Однако, удобство порой оборачивается забывчивостью.

Сервис «Ситидрайв» поделился забавным, а порой и удивительным списком вещей, которые россияне оставляют в арендованных автомобилях.

Сообщается, что в прошлом году водители забывали в арендованных автомобилях самовар, мешок сосновых шишек, камеру, раритетный смартфон BlackBerry, самокат, боксерские перчатки и паяльник.

Уточняется, что некоторые оставляли зарядные устройства и смарт-часы. При этом также в автомобилях забывали тапочки, туфли и подушку для сна.

По данным «Ситидрайв», ежемесячно в автомобилях оставляют от 250 до 300 предметов. Примечательно, что в 2024 году, согласно информации сервиса, не было зафиксировано случаев, когда в машинах забывали людей или животных.

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Источник: Газета.Ru