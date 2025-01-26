Этими привычками вы убиваете свой автомобиль зимой: рассказываем, как этого избежать

Эксперт Матвеев перечислил ошибки водителей в зимней эксплуатации автомобиля

Зима считается самым сложным периодом для автомобилистов. Во время зимней эксплуатации автомобиля многие водители допускают серьезные ошибки, которые значительно сокращают его ресурс.

О том, какие распространенные привычки российских водителей губительны для автомобиля и о том, как их искоренить, рассказал эксперт Дмитрий Матвеев.

Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат»:

– Некоторые водители не понимают, что безопасность зимней езды начинается с подготовки. Вот основные ошибки в зимней эксплуатации автомобиля.

Не проверяют уровень электролита и его чистоту перед зимним сезоном. При необходимости необходимо добавить электролит или разбавить дистиллированной водой. В случае обнаружения в электролите металлических хлопьев/опилок/стружки рекомендуется заменить аккумулятор, т.к. в скором времени может произойти разрушение пластин.

Используют масло вязкостью больше 10W. Загустевшее масло хуже проникает к трущимся деталям, а также усложняет прокрутку двигателя стартером, увеличивая нагрузку на аккумулятор, которому зимой и так нелегко.

Не проверяют перед зимой охлаждающую жидкость. А сделать это нужно, чтобы убедиться, что ее уровень находится между средней и максимальной отметкой, а если жидкость мутная, рекомендуется произвести замену. Особенно важно полностью слить охлаждающую жидкость, промыть систему и заменить хладагент на тосол или антифриз, если летом приходилось доливать воду в систему охлаждения. Также рекомендуется проверить все патрубки и прочие резиновые детали системы охлаждения. При наличии минимальных повреждений в условиях мороза они быстро выйдут из строя и могут привести к серьезным нарушениям работы двигателя.

Не меняют изношенные детали ходовой части до наступления холодов. Изношенные сайлентблоки, втулки и стойки стабилизаторов при отрицательных температурах придут в негодность намного быстрее.

Перед холодами не меняют изношенные стеклоочистители на новые. В условиях наледи щетки стеклоочистителя испытывают повышенную нагрузку, а резина на морозе становится жестче и быстрее изнашивается. Поэтому перед зимним сезоном рекомендуется заменить щетки на новые. Желательно, чтобы они были предназначены для зимней эксплуатации. Такие щетки конструктивно крепче, а также изготовлены из более жесткой резины.

Перед первыми заморозками не проверяют состояние колодок, тормозных дисков, тормозной жидкости и тормозных цилиндров и не производят замену изношенных деталей. А ведь при эксплуатации авто в гололедицу малейшие дефекты в тормозной системе могут привести к потере управления и заносу.

Не обрабатывают замки, резиновые уплотнители дверей, багажника, капота, крышки бензобака водоотталкивающими средствами и не наносят свежую силиконовую смазку.

В регионах с суровой зимой пренебрегают дополнительной теплоизоляцией автомобиля, например, автомобильными одеялами для моторного отсека со всех сторон и защиты радиатора.

В крупных городах, где на дорогах используются химические реагенты, пренебрегают проведением антикоррозийной обработки.