Suzuki планирует возобновить официальные продажи автомобилей в России

Официальный представитель Suzuki в РФ ждет возможности возобновить продажи авто

Представители «Сузуки Мотор Рус» четко обозначили свою позицию: возвращение на рынок продаж автомобилей напрямую зависит от внешнеэкономической и геополитической обстановки.

Прогнозы пока давать сложно, но компания утверждает, что все необходимые внутренние процессы отлажены и готовится к быстрому возобновлению продаж, как только ситуация стабилизируется.

Вместо активных продаж компания сейчас сосредоточилась на обеспечении высокого уровня послепродажного и гарантийного обслуживания. Это ключевой аспект для поддержания лояльности клиентов и подтверждения приверженности Suzuki своим обязательствам.

В настоящее время владельцы автомобилей Suzuki имеют доступ к широкому спектру услуг, включая программы поддержки и помощи на дорогах, а также различные сервисные акции и кампании.

Ситуация Suzuki отражает тенденцию, отмеченную экспертами: большинство иностранных автокомпаний, приостановивших свою деятельность в России, не покинули рынок полностью. Вместо этого они заморозили свою активность, ожидая благоприятных условий для возвращения.

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Источник: Газета.Ru