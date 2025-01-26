Огромный клиренс, богатое оснащение, хороший запас хода — этот «зверь» бьет рекорды продаж

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Внедорожник BYD Leopard 8 достиг 10 000 проданных машин на китайском рынке

Китайский автопром уверенно наступает на пятки мировым лидерам, и ярким тому подтверждением служит успех BYD Leopard 8 (Fangbaobao 8).

Преодолев рубеж в 10 000 проданных автомобилей, эта модель демонстрирует впечатляющий спрос и заставляет задуматься о том, насколько серьезным конкурентом стал BYD на рынке внедорожников премиум-класса, традиционно доминируемом такими гигантами, как Toyota Land Cruiser.

BYD Leopard 8
BYD Leopard 8
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Габариты Leopard 8 – 5195 мм в длину, 1994 мм в ширину и 1875 мм в высоту (1905 мм с багажником на крыше). Колесная база в 2920 мм обеспечивает просторный салон, комфортный даже для высоких пассажиров.

Сердцем Leopard 8 является подключаемый гибридный силовой агрегат, состоящий из 2,0-литрового двигателя внутреннего сгорания и мощного электромотора. Совместная мощность этой тандемной системы достигает невероятных 748 л.с. Результат – поразительная динамика: разгон до 100 км/ч всего за 4,8 секунды.

Интерьер BYD Leopard 8
Интерьер BYD Leopard 8

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Но впечатляющая мощность – не единственное преимущество. Запас хода в 1200 км – это настоящий прорыв, особенно для автомобилей такого класса. При этом чисто электрический режим позволяет проехать 125 км.

Внедорожник оснащен передовой системой интеллектуального вождения Huawei Qiankun ADS 3.0, включающей автопилот NCA с функцией «от парковки до парковки».

Цена на BYD Leopard 8 варьируется от 52 200 до 56 000 долларов в зависимости от комплектации.

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | WIkimedia
Количество просмотров 4
26.01.2025 
Фото:Unsplash | WIkimedia
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