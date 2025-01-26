На продажу выставили ГАЗель с дизелем 9,2 литра

В Чите продают вездеход с кузовом ГАЗели и двигателем американского грузовика

В Забайкалье особенно много вездеходов, которые рыбаки, охотники и джиперы делают для себя – иногда изрядно модифицируя существующую конструкцию, а иногда и собирая машину с нуля из разных компонентов «конструктора». В Чите обнаружился интересный экземпляр – как раз из второй группы.

В кузове безошибочно угадывается ГАЗель, дополненная силовым бампером с лебедкой и массивными пластиковыми расширителями крыльев. Им теперь приходится прикрывать (едва-едва) огромные внедорожные колеса, стоящие на мостах, которые позаимствовали у «шишиги», армейского полноприводного грузовика ГАЗ-66.

По силовому агрегату еще интереснее: со слов владельца, тут стоит дизель объемом 9,2 литра от среднетоннажного грузовика Nissan Diesel Condor. 6-ступенчая механическая коробка передач – от него же, а крутящий момент на «шишиго-мосты» передает японская раздаточная коробка Hino.

Машинка довольно свежая: годом постройки значится 2020-й, а пройти это творение успело всего 5 тысяч км. Для любого рода активного отдыха и столь же активной работы автомобиль подойдет идеально – и компанию на пикник вывезет, и лодку на воду спустит, и на ночлег приютит. За недюжинную универсальность в комплекте с явно выдающейся проходимостью цена не столь уж и высока – 3,5 млн рублей. «С документами полный порядок», – заявляет владелец.

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Источник: Drom