Совершенно новый Land Cruiser Prado был доработан специально для российских реалий

Arctic Trucks выпустил тюнинг-кит для внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 250

Arctic Trucks, известный производитель тюнинг-оборудования, представил уникальный пакет доработок для модели Prado 250, который включает в себя впечатляющие характеристики и улучшения.

Одним из самых заметных изменений в специальной версии Prado 250 является установка 37-дюймовых «грязевых» шин BFGoodrich. Эти шины обеспечивают не только великолепную проходимость в сложных условиях, но и придают автомобилю агрессивный и мощный вид. Дорожный просвет внедорожника был увеличен до 26 сантиметров, что позволяет преодолевать серьезные препятствия на бездорожье.

Toyota Land Cruiser Prado 250 by Arctic Trucks

Внедорожник получил широкий обвес, состоящий из десяти деталей. Кастомная подвеска с регулируемыми пружинами и амортизаторами, а также койловеры, позволяют водителю настраивать автомобиль под свои предпочтения и условия эксплуатации.

Что касается колесной базы, то разработчики Arctic Trucks утверждают, что она была удлинена, что, вероятно, связано с незначительным смещением заднего моста. Специальная версия Prado 250 оснащена декоративными вставками в салоне.

Интерьер Toyota Land Cruiser Prado 250 by Arctic Trucks

Тюнинг-комплект AT37 будет доступен для продажи в Европе, Северной Америке, Африке и на Ближнем Востоке через официальных дилеров Toyota. В России также планируется появление данной модели, однако, стоит отметить, что цена на модернизированный вариант может оказаться значительно выше, чем у стандартной версии. Но по итогу покупатель получает действительно универсальный внедорожник для наших широт.

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Источник: Arctic Trucks