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Совершенно новый Land Cruiser Prado был доработан специально для российских реалий

Arctic Trucks выпустил тюнинг-кит для внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 250

Arctic Trucks, известный производитель тюнинг-оборудования, представил уникальный пакет доработок для модели Prado 250, который включает в себя впечатляющие характеристики и улучшения.

Одним из самых заметных изменений в специальной версии Prado 250 является установка 37-дюймовых «грязевых» шин BFGoodrich. Эти шины обеспечивают не только великолепную проходимость в сложных условиях, но и придают автомобилю агрессивный и мощный вид. Дорожный просвет внедорожника был увеличен до 26 сантиметров, что позволяет преодолевать серьезные препятствия на бездорожье.

Toyota Land Cruiser Prado 250 by Arctic Trucks
Toyota Land Cruiser Prado 250 by Arctic Trucks
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Внедорожник получил широкий обвес, состоящий из десяти деталей. Кастомная подвеска с регулируемыми пружинами и амортизаторами, а также койловеры, позволяют водителю настраивать автомобиль под свои предпочтения и условия эксплуатации.

Что касается колесной базы, то разработчики Arctic Trucks утверждают, что она была удлинена, что, вероятно, связано с незначительным смещением заднего моста. Специальная версия Prado 250 оснащена декоративными вставками в салоне.

Интерьер Toyota Land Cruiser Prado 250 by Arctic Trucks
Интерьер Toyota Land Cruiser Prado 250 by Arctic Trucks

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Тюнинг-комплект AT37 будет доступен для продажи в Европе, Северной Америке, Африке и на Ближнем Востоке через официальных дилеров Toyota. В России также планируется появление данной модели, однако, стоит отметить, что цена на модернизированный вариант может оказаться значительно выше, чем у стандартной версии. Но по итогу покупатель получает действительно универсальный внедорожник для наших широт.

Toyota Land Cruiser Prado 250 by Arctic Trucks
Toyota Land Cruiser Prado 250 by Arctic Trucks
Toyota Land Cruiser Prado 250 by Arctic Trucks
Toyota Land Cruiser Prado 250 by Arctic Trucks
Интерьер Toyota Land Cruiser Prado 250 by Arctic Trucks

Источник: Arctic Trucks

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Лежнин Роман
Фото:Arctic Trucks
Количество просмотров 11
26.01.2025 
Фото:Arctic Trucks
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.
+6