Совершенно новый Land Cruiser Prado был доработан специально для российских реалий
Arctic Trucks, известный производитель тюнинг-оборудования, представил уникальный пакет доработок для модели Prado 250, который включает в себя впечатляющие характеристики и улучшения.
Одним из самых заметных изменений в специальной версии Prado 250 является установка 37-дюймовых «грязевых» шин BFGoodrich. Эти шины обеспечивают не только великолепную проходимость в сложных условиях, но и придают автомобилю агрессивный и мощный вид. Дорожный просвет внедорожника был увеличен до 26 сантиметров, что позволяет преодолевать серьезные препятствия на бездорожье.
Внедорожник получил широкий обвес, состоящий из десяти деталей. Кастомная подвеска с регулируемыми пружинами и амортизаторами, а также койловеры, позволяют водителю настраивать автомобиль под свои предпочтения и условия эксплуатации.
Что касается колесной базы, то разработчики Arctic Trucks утверждают, что она была удлинена, что, вероятно, связано с незначительным смещением заднего моста. Специальная версия Prado 250 оснащена декоративными вставками в салоне.
Тюнинг-комплект AT37 будет доступен для продажи в Европе, Северной Америке, Африке и на Ближнем Востоке через официальных дилеров Toyota. В России также планируется появление данной модели, однако, стоит отметить, что цена на модернизированный вариант может оказаться значительно выше, чем у стандартной версии. Но по итогу покупатель получает действительно универсальный внедорожник для наших широт.
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Источник: Arctic Trucks