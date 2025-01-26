Редчайший классический Мерседес выставили на продажу: подробности и фото

Mercedes-Benz 180D Ponton выставлен на продажу в Москве за 5 млн рублей

В мире классических автомобилей каждое появление уникального экземпляра становится настоящим событием. На этот раз внимание автолюбителей привлек раритетный Mercedes-Benz 180D Ponton, который выставлен на продажу на платформе Авито Авто.

Этот автомобиль 1958 года выпуска, сохранившийся в отличном состоянии, с пробегом всего 9 341 километр, представляет собой не только историческую ценность, но и образец автомобильного искусства своего времени.

Mercedes-Benz 180D Ponton

Mercedes-Benz 180D, известный под заводским индексом W120, стал одним из первых автомобилей, которые продемонстрировали новый подход к дизайну и конструкции. Прозвище «Ponton» произошло от латинского слова «ponto», что означает «мост» или «понтон». Это название связано с характерной формой кузова, который отличается обтекаемыми линиями и встроенными крыльями. Такой дизайн был настоящей революцией для 1950-х годов, заменив угловатые формы и выступающие элементы на плавные линии и гладкие боковины.

Модель была представлена в 1953 году и ознаменовала переход Mercedes-Benz к современному автомобилестроению с несущим кузовом понтонного типа. Это конструктивное решение не только улучшило аэродинамические характеристики, но и значительно увеличило внутреннее пространство салона, что сделало автомобиль более комфортным для пассажиров.

Интерьер Mercedes-Benz 180D Ponton

Выставленный на продажу экземпляр оснащен 1,8-литровым дизельным двигателем мощностью 44 л. с. Этот силовой агрегат стал известен своей надежностью и экономичностью, что сделало его популярным выбором для такси во многих европейских странах. Коробка передач механическая.

Экстерьер Mercedes-Benz 180D Ponton выполнен в классическом сером цвете. Массивный хромированный бампер, элегантная решетка радиатора с фирменной звездой Mercedes-Benz и изящные круглые фары создают впечатление стиля и престижа. Интерьер седана сохранил оригинальное оформление с характерными для того времени деталями: большое двухспицевое рулевое колесо, аналоговая приборная панель с круглыми циферблатами и качественная отделка.

Состояние автомобиля можно охарактеризовать как отличное. С небольшим пробегом в 9 341 километр, он сохранил все свои оригинальные детали и элементы.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Avito