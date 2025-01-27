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В Подмосковье продлили бесплатный тестовый проезд по Мытищинской хорде

Проезд по Мытищинской хорде в Подмосковье пока остается бесплатным

Концессионер Мытищинской скоростной хорды, которая соединяет Виноградово, Болтино и Тарасовку, продлил бесплатный тестовый проезд по новому участку дороги.

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Как сообщает Группа «ВИС», это решение принято на фоне тестирования системы взимания платы и завершения оформления соответствующих документов.

Ранее мы писали, что с 22 января проезд по трассе станет платным, однако позже было принято решение продлить бесплатный режим до завершения всех подготовительных процедур. В этот период штрафы за использование дороги не предусмотрены. О начале взимания платы будет сообщено позднее.

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За время тестового режима эксплуатации на Мытищинской хорде зарегистрировано более 780 тысяч проездов.

Напомним, движение по новой автодороге длиной 16,1 км было открыто в середине декабря 2024 года. Трасса, построенная по концессионному соглашению с правительством Подмосковья, расположена на удалении 4-8 км от МКАД и служит его дублером.

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В ходе строительства возведены 11 мостов и путепроводов, а также шесть транспортных развязок. Открытие хорды позволило сократить время в пути для жителей Подмосковья, в среднем, на один час, а пассажиры Ярославского направления теперь могут быстрее добираться до аэропорта Шереметьево, избегая московских пробок.

Напомним также, что месяц назад президент РФ дал старт движению по одному из самых долгожданных и значимых для жителей Подмосковья участков – в обход деревни Малые Вяземы. С тех пор этим участком трассы воспользовались почти 280 тысяч водителей.

Источник: dorinfo.ru

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Алексеева Елена
Фото:Группа ВИС
Количество просмотров 13
27.01.2025 
Фото:Группа ВИС
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