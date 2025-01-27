Названы причины затоваривания на складах дилеров

Эксперт Веселов объяснил, почему россияне не покупают машины при забитых складах

Цены на новые автомобили остаются высокими, несмотря на складские запасы и высокий спрос у населения. Эти факторы не позволяют ценам на авторынке России снизиться, рассказал автоэксперт Денис Веселов.

На затоваривание складов повлияло несколько факторов, включая серьезные проблемы в логистических цепочках. Они не только затрудняют производство новых автомобилей, но и усложняют поставки комплектующих, объясняет Веселов.

«Несмотря на имеющиеся запасы, производство новых автомобилей идет медленными темпами, что ограничивает предложение на рынке», – уточняет эксперт.

Склады заполнены автомобилями, спрос тоже остается высоким, но цены не снижаются. Рост цен на вторичном рынке и затрат на обслуживание старых машин вынуждает потребителей искать машины на первичном рынке, этот интерес поддерживает уровень высоких цен, объясняет Веселов.

«Производители и дилеры не могут позволить себе снижать цены, так как это подрывает их финансовую стабильность. С точки зрения бизнеса, повышение цен на комплектующие и эксплуатационные расходы также нарушает привычный баланс», – подчеркивает специалист.

Для защиты автопроизводителей власти реализуют различные меры поддержки, включая субсидии на производство или продажу, что также поддерживает цены на уровне, пригодном для производителей.

«С ростом интереса к электромобилям и более экологичным транспортным средствам в России производители ориентируются на новые сегменты рынка, что воздействует на ценообразование и распределение ресурсов. Например, вложения в новые технологии приводят к росту стоимости авто», – отмечает эксперт.

К тому же автоконцерны должны учитывать конкуренцию со вторичным рынком. Если цены на новые машины снизятся, баланс покупательского спроса сместится в сторону более доступных вариантов. Но многие автовладельцы выбирают новые автомобили из-за надежности и гарантии от производителя, резюмирует Веселов.

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Источник: abnews.ru