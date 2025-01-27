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О передаче смежных маршрутов в Московский транспорт

Московский транспорт выйдет на пригородные маршруты из Москвы в МО

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В течение следующих 2 лет планируют перевести в Московский транспорт около 200 маршрутов. Сейчас они ходят из Подмосковья к станциям метро, которые находятся в границах МКАД.

Подробнее про новую систему маршрутов:

  • По трассам следования маршрутов на территории области проведут локальные мероприятия, которые позволят снизить задержки в движении и повысить комфорт поездок, а также введут выделенные полосы и обустроят ТПУ.
  • Автобусы, которые освободятся у областных перевозчиков, направят на усиление маршрутов, которые идут к станциям рельсового каркаса на территории Подмосковья.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– С коллегами из Министерства транспорта Московской области мы определили дорожную карту по передаче смежных маршрутов между столицей и областью в Московский транспорт.

Для этого потребуется выделить более 1500 современных автобусов, которые оборудованы в соответствии со стандартами Москвы.

Преимущественно будут использовать комфортные автобусы большого класса. В качестве пилотной зоны выбрали северо-западное направление, где уже в начале 2-й половины 2025 года переведут в Московский транспорт более 20 маршрутов.

По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем делать поездки комфортнее.

Как быстро узнавать обо всех изменениях маршрутов, смотрите здесь.

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Алексеева Елена
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 6
27.01.2025 
Фото:«За рулем»
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