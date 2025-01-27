О передаче смежных маршрутов в Московский транспорт
В течение следующих 2 лет планируют перевести в Московский транспорт около 200 маршрутов. Сейчас они ходят из Подмосковья к станциям метро, которые находятся в границах МКАД.
Подробнее про новую систему маршрутов:
- По трассам следования маршрутов на территории области проведут локальные мероприятия, которые позволят снизить задержки в движении и повысить комфорт поездок, а также введут выделенные полосы и обустроят ТПУ.
- Автобусы, которые освободятся у областных перевозчиков, направят на усиление маршрутов, которые идут к станциям рельсового каркаса на территории Подмосковья.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– С коллегами из Министерства транспорта Московской области мы определили дорожную карту по передаче смежных маршрутов между столицей и областью в Московский транспорт.
Для этого потребуется выделить более 1500 современных автобусов, которые оборудованы в соответствии со стандартами Москвы.
Преимущественно будут использовать комфортные автобусы большого класса. В качестве пилотной зоны выбрали северо-западное направление, где уже в начале 2-й половины 2025 года переведут в Московский транспорт более 20 маршрутов.
По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем делать поездки комфортнее.
Как быстро узнавать обо всех изменениях маршрутов, смотрите здесь.
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