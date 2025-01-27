Мотоциклисты и водители грузовиков будут платить больше — тарифы на ОСАГО выросли

С 27 января в ряде регионов ОСАГО подешевеет, а для мотоциклистов – подорожает

Банк России анонсировал изменения в части тарифов по ОСАГО для некоторых видов транспорта в России с 27 января 2025 года. В частности, ценовой коридор для мототранспорта и грузовых машин с разрешенной максимальной массой 16 т расширили на 20%. Кроме того, цена выросла и для общественного транспорта (троллейбусы, трамваи и автобусы) – на 11,57%.

Финансовый регулятор объяснил расширение тарифного коридора ОСАГО высокой убыточностью указанных категорий транспорта. Дело в том, что большие грузовики чаще остального транспорта попадают в ДТП, максимальный ущерб которых оценивается в 400 тыс. рублей, а размер ущерба от аварий по вине водителей мототранспорта вырос на 32%.

С 27 января текущего года подорожает ОСАГО и для автовладельцев, оформляющих полис «мультидрайв» (без ограничения числа допущенных к управлению водителей). В Центробанке уточнили, что на такие договоры приходится менее 2% от общего числа полисов.

В ряде регионов РФ актуализированы значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса. В частности, в 18 субъектах, где средняя стоимость ОСАГО ниже среднероссийской на 31,8%, значения КТ повысили. А в 21 регионе, где средняя стоимость полисов на 17,1% выше среднероссийской, тарифы на полис снизили.

Таким образом, территориальные коэффициенты оказались снижены, например, в Казани – с 1,8 до 1,7; в Барнауле – с 1,56 до 1,48; в Нижнем Новгороде – с 1,64 до 1,56; в Красноярске – с 1,64 до 1,56; в Волгограде – с 1,24 до 1,21; в Челябинске – с 1,88 до 1,77. Кроме того, для новых регионов России впервые ввели единый коэффициент (0,68).

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Источник: kommersant.ru