МВД начнет конкурировать с блогерами в соцсетях — каким образом?

Максим Кадаков: Ролик МВД выстрелит, если новая «бэха» затрещит под прессом

В МВД России предложили бороться с контентом блогеров, которые нарушают ПДД. Об этом говорит обзор Национального центра безопасности дорожного движения. Авторы проекта небезосновательно сочли, что обычная блокировка негативного блогерского контента имеет краткосрочный эффект, потому что авторы создают новые аккаунты и продолжают постинг.

«Считаем целесообразным создание и распространение в интернет-среде видеоконтента, направленного на снижение влияния деструктивной информации на пользователей, противодействующего противоправному поведению в условиях дорожного движения», – говорится в обзоре.

Фактически предлагается вступить в некое негласное состязание за умы пользователей соцсетей. Получится ли у МВД создавать ролики, которые действительно интересны широкой аудитории и способны привить ей культуру вождения в противовес нынешним трендам?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Специалисты МВД разработали рекомендации по созданию видеороликов. По их мнению, правильно созданный позитивный видеоконтент и грамотное его «вливание» в интернет-среду позволит добиться достаточно быстрого результата.

Верите ли вы, что созданные по разнарядке видеоролики перебьют по силе влияния блогерский контент? Если только инспектор будет красиво дрифтить на полицейском Мерседесе по круговому движению, а затем выйдет и скажет: ребятки, так ездить нельзя.

Что сделал бы я? Если нужны улетные видеоролики, проводим рейд, конфискуем несколько машин за опасное для общества поведение на дорогах, отправляем их под пресс – и делаем из этого красочный, позитивный ролик. Когда новая «бэха» затрещит под жерновами шредера, такой ролик реально залетит в соцсетях. Отдаю идею бесплатно.

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Источник: ТАСС, Максим Кадаков