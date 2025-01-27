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В России бензин дешевый, но при этом не самый доступный — исследование

РИА Новости: Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина

На начало 2025 года рейтинг по доступности бензина в Европе возглавил Люксембург, с возможностью покупки более 2,7 тысячи литров на среднемесячную зарплату.

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На втором месте Великобритания (2,2 тыс. литров), в топ-5 по доступности бензина также вошли Австрия, Ирландия и Норвегия. Жители этих стран могут позволить себе купить более 1960 литров бензина на свои доходы. Россия расположилась на 15-м месте, между Испанией и Казахстаном, с возможностью приобрести около 1242 литров.

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Для оценки доступности бензина учитывались как цены, так и доходы населения. Средняя стоимость литра бензина в России составила 60,6 рубля. Молдавия, занявшая последнее место, может купить лишь 521 литр на свои средние зарплаты – это в пять раз меньше, чем в Люксембурге. Также в конце рейтинга находятся Румыния, Венгрия, Хорватия, Словакия и Латвия.

Казахстан оказался лидером по дешевизне бензина среди европейских стран: литр там стоит 50,4 рубля. Россия на втором месте с ценой 60,6 рубля за литр. Белоруссия (72 рубля), Молдавия (130 рублей) и Болгария (135 рублей) также имеют сравнительно дешевые цены на топливо.

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Самый дорогой бензин в Европе продается в Дании – 213 рублей за литр. Далее идут Нидерланды, Норвегия, Греция, Франция и Германия, где литр стоит более 189 рублей.

В большинстве стран Европы цены на бензин выросли. В России увеличение составило 9,9%, в Венгрии – 12,2%, а в Словении – 7,7%. В 11 странах цена бензина снизилась, например в Польше и Финляндии на 2,5%.

Источник: РИА Новости

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Алексеева Елена
Количество просмотров 22
27.01.2025 
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