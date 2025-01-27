Из-за неопытности молодого водителя автобуса в ДТП погибло много людей
В Боливии в ДТП перевернулся пассажирский автобус — погибли 19 человек
Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса унесло жизни 19 человек на юго-востоке Боливии. О трагедии пишут местные СМИ со ссылкой на данные полиции.
По информации правоохранительных органов, авария произошла в департаменте Потоси. Автобус с пассажирами следовал по маршруту из столицы Боливии Ла-Пас в населенный пункт Вильясон. Но в какой-то момент транспортное средство перевернулось на трассе и рухнуло.
«В результате этого (ДТП. – Прим. ред.) 19 человек погибли и еще девять пострадали. На основании доказательств предполагается, что причиной ДТП могла быть высокая скорость автобуса и недостаточная квалификация водителей», – уточнили в СМИ.
По предварительной информации сотрудников полиции, среди погибших были двое детей, оба водителя автобуса, одному из них, который управлял транспортным средством, было 24 года.
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Источник: eldeber.com.bo
Фото:eldeber.com.bo
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27.01.2025
Фото:eldeber.com.bo
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