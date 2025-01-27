В РФ хотят разрешить водителям показывать документы на машину через Госуслуги

Автоюрист Славнов призвал разрешить водителям предъявлять электронные документы

Российским автовладельцам нужно разрешить предъявлять документы на автомобиль в электронной версии, если при себе не оказалось бумажного оригинала. Таким мнением поделился автоюрист Дмитрий Славнов.

Комментируя инициативу депутатов Госдумы РФ не эвакуировать транспортное средство, если у водителя нет при себе «живых» документов, Славнов выразил уверенность, что это именно тот случай, когда можно разрешить предъявлять электронную версию документов. Из приложения «Госуслуги Авто», например, тем более что там есть все необходимые данные об автомобиле и сканы всех документов, подчеркивает юрист.

«Мне кажется, живем в XXI веке и надо просто на законодательном уровне прописать электронную версию документов, хотя бы с приложения "Госуслуги Авто"», – убежден юрист.

Славнов подчеркивает, что с электронными версиями документов у водителя будет шанс доказать, что автомобиль действительно принадлежит ему. Также, по мнению юриста, нужно в таких ситуациях разрешить автовладельцу привезти забытые документы. Но только в тех случаях, когда до его места проживания потребуется по времени не более 15-20 минут.

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Источник: 360.ru