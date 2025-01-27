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Для чего водители крепят на боковое зеркало маленькое зеркальце — объясняем

Водителям рассказали, как настроить зеркала авто, чтобы уменьшить «слепую» зону

Безопасность дорожного движения зависит в том числе от боковых зеркал, которые не только улучшают обзор, но и уменьшают «слепую» зону. Правильная настройка положения зеркал позволит водителю легче обнаружить различные объекты и другие машины рядом.

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Полностью устранить «слепую» зону не получится из-за конструктивных особенностей кузова, но можно сократить ее площадь.

«Видимость плохо обозреваемых зон можно также улучшить благодаря установке асферических зеркал. Они крепятся вместо стандартных. Их ⅔ площади сферические с минимальной кривизной, что дает водителю привычное отображение. Остальная часть имеет более изогнутую форму и благодаря такой конструкции удается эффективно сократить «мертвую зону», – подчеркивают эксперты.

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Еще одним способом борьбы со «слепой» зоной является сферическое круглое зеркальце, устанавливаемое дополнительно на стандартное. Благодаря выпуклой форме оно охватывает большую часть пространства и улучшает видимость позади и по бокам автомобиля.

Перед настройкой зеркал нужно отрегулировать расположение водительского кресла и рулевой колонки. Водитель в этот момент должен сидеть в максимально естественной позе, как во время управления автомобилем.

Боковые зеркала регулируют таким образом, чтобы можно было видеть в них крыло автомобиля и ручку задней двери. Дорога при этом должна занимать в нижней части примерно 60% поверхности отражения. Если визуально разделить зеркало по вертикали, то на три четверти должен быть виден обзор проезжей части и только на одной четверти – кузов самого авто.

Салонное зеркало нужно выставить по центральной линии заднего стекла, чтобы в нем отражалась нижняя кромка стекла и края подголовников. При таком расположении горизонт будет виден в нижней части зеркала, а по краям в равной степени должны отражаться задние стойки машины. При правильной посадке и регулировке салонного зеркала, водитель будет видеть в его левом краю часть своего уха.

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Чтобы проверить правильность регулировки, нужно попросить другого человека обойти автомобиль на расстоянии примерно двух метров. Если его силуэт исчезнет в одном зеркале заднего вида, сразу же появляется в салонном, а затем снова в следующем зеркале заднего вида, значит все настройки зеркал выставлены идеально.

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / frimufilms
Количество просмотров 33
27.01.2025 
Фото:freepik / frimufilms
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