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Потеряли водительские права? Вот что нужно сделать

В ГАИ объяснили, как восстановить потерянные или украденные водительские права

Потеря водительского удостоверения – неприятная, но не катастрофическая ситуация. Важно помнить, что для восстановления прав не нужно снова сдавать экзамены в автошколе или проходить медкомиссию.

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Если ваши права были украдены, первым делом следует обратиться в полицию, а затем приступать к восстановлению. Это важно, чтобы избежать возможных проблем, если преступник решит использовать ваши документы и окажется участником ДТП. В таком случае вам придется дополнительно доказывать свою невиновность.

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Восстановить водительские права можно через местное отделение Госавтоинспекции, МФЦ или с помощью приложения Госуслуги. Если вы хотите продлить срок действия удостоверения на 10 лет, при подаче документов нужно предоставить медицинскую справку по форме № 003-В/у. Можно подать документы и без медицинской справки, но тогда права будут с тем же сроком, что и утерянные.

Госпошлина на восстановление водительского удостоверения в 2025 году составляет 2 тысячи рублей, а если вы решите оформить более современное биометрическое удостоверение с чипом и электронной подписью, то цена составит 3 тысячи рублей.

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Самый быстрый способ восстановить права – обратиться напрямую в ГАИ. В центре «Мои документы» время ожидания обычно занимает от 10 до 15 дней. Также при подаче заявления в ГИБДД можно запросить временное удостоверение, которое позволит вам ездить до получения нового.

Источник: Госавтоинспекция России/Telegram и banki.ru

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Алексеева Елена
Фото:Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Количество просмотров 152
01.02.2025 
Фото:Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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