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Машины этого бренда прочно удерживают статус лучших по остаточной цене на вторичке

Автомобиль Toyota Land Cruiser признан лучшим по сохранению остаточной стоимости

Японский автомобиль Toyota Land Cruiser возглавил рейтинг лучших моделей с сохранением остаточной стоимости. К такому выводу пришли аналитики американской компании Kelley Blue Book в ходе проведенного исследования.

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Выяснилось, что автобренды из Японии не только отвечают высоким запросам надежности, но и сохраняют высокую стоимость спустя годы эксплуатации.

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На втором месте по итогам прошлого года стоит автомобиль Toyota RAV4, тройку лидеров замыкает Toyota Tacoma.

Марка Lexus тоже продемонстрировала хорошие показатели, такие модели в линейке, как ES и RX, сохраняют до 60% своей стоимости спустя пять лет пробега. Эксперты отмечают шикарный экстерьер, эргономику и низкие эксплуатационные расходы.

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

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Среди европейских марок аналитики выделили Porsche, модели 911 и Macan этого бренда пользуются большим спросом у покупателей из-за культового статуса и ограниченного выпуска. Эти машины сохраняют высокую ценность даже спустя десятилетия.

Среди американских брендов стабильность на вторичном рынке демонстрируют Ford и Jeep. Особенно это касается моделей Ford F-150 и Jeep Wrangler – в сегментах пикапов и внедорожников им нет равных, и они со временем не теряют свою стоимость.

Источник: autoblog.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
Количество просмотров 9
28.01.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-35