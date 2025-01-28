Кроссовер из топ-10 на рынке РФ можно купить с выгодой — бренд снизил цену

Популярный кроссовер Haval Jolion 2025 сейчас можно купить в России со скидкой

Haval снизил цены на свой популярный кроссовер Jolion 2025 года выпуска на 100 тыс. рублей. Теперь модель в базовой версии можно приобрести за 2,049 млн рублей.

Haval Jolion

Новые прайс-листы на модели бренда выпуска 2025 года появились на официальном сайте марки еще в начале января текущего года. Тогда Haval Jolion подорожал на 100 тыс. рублей, а цены на кроссовер варьировались на рынке от 2,149 до 2,949 млн рублей.

Haval Jolion

Теперь российское представительство китайского бренда анонсировало новые цены. Не исключено, что такое решение продиктовано тем фактом, что ключевой конкурент – бренд Chery снизил цены на базовые версии своего кроссовера Tiggo 4.

Известно, что на базовые комплектации Active и Prime действует скидка в размере 100 тыс. рублей. И теперь актуальная цена составляет 2,28 и 2,4 млн рублей, соответственно.

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Источник: quto.ru