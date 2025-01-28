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Кроссовер из топ-10 на рынке РФ можно купить с выгодой — бренд снизил цену

Популярный кроссовер Haval Jolion 2025 сейчас можно купить в России со скидкой

Haval снизил цены на свой популярный кроссовер Jolion 2025 года выпуска на 100 тыс. рублей. Теперь модель в базовой версии можно приобрести за 2,049 млн рублей.

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Haval Jolion
Haval Jolion

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Новый кроссовер от 1,99 млн рублей — на чем китайцы сэкономили?

Новые прайс-листы на модели бренда выпуска 2025 года появились на официальном сайте марки еще в начале января текущего года. Тогда Haval Jolion подорожал на 100 тыс. рублей, а цены на кроссовер варьировались на рынке от 2,149 до 2,949 млн рублей.

Haval Jolion
Haval Jolion

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Теперь российское представительство китайского бренда анонсировало новые цены. Не исключено, что такое решение продиктовано тем фактом, что ключевой конкурент – бренд Chery снизил цены на базовые версии своего кроссовера Tiggo 4.

Известно, что на базовые комплектации Active и Prime действует скидка в размере 100 тыс. рублей. И теперь актуальная цена составляет 2,28 и 2,4 млн рублей, соответственно.

Источник: quto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Haval
Количество просмотров 13
28.01.2025 
Фото:Haval
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