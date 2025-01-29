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В Правительстве РФ проработают вопрос оснащения таксопарков отечественными авто

Путин: Между интересами перевозчиков такси и автопроизводителей необходим баланс

Автомобили в таксопарках России должны быть отечественного производства, но при этом необходим баланс между интересами перевозчиков и автопроизводителей. Об этом накануне заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с работниками АВТОВАЗа.

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Путин подчеркнул, что чиновники и сотрудники госкорпораций тоже должны использовать российские автомобили. Также глава России обратил внимание на тот факт, что в нашей стране по-прежнему окончательно не установлены критерии локализации автопроизводства.

«То же самое касается и такси. Здесь нужно, конечно, найти баланс между перевозчиками и производителями», – подчеркнул российский лидер.

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По мнению Путина, в части качества чиновникам и службам такси подошла бы отечественная Lada Aura. Лидер РФ вспомнил, как сам испытал функционал этого автомобиля во время поездки, и подчеркнул, что он «соответствует требованиям сегодняшнего дня: и техническим требованиям, и требованиям комфорта». Президент заверил, что Правительство РФ обязательно проработает этот вопрос.

Источник: pnp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 13
29.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
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