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За эти «параллельные» машины не потребуют доплаты утильсбора

Эксперт Иваницкий назвал «параллельные» авто, не требующие доплаты утильсбора

Ранее в ФТС сообщили о случаях доначисления сборов в отношении автомобилей, поступивших в страну по параллельному импорту. Уточнялось, что в прошедшем году с автовладельцев было дополнительно собрано по утильсбору 535,9 млн руб.

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Стало известно, что при таможенном оформлении для снижения трат лица, задействованные в процессе поставок, нередко прибегали и к занижению инвойсов для увеличения личного заработка.

Автоэксперт Дмитрий Иваницкий из компании «Мосподбор» пояснил, что на автомобили в возрасте 3–5 лет доначислений от ФТС точно не придет, так как в их отношении действует фиксированный таможенный платеж, рассчитанный от объема двигателя.

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При этом Иваницкий отметил, что доначисления были и будут, но они грозят в случае жестких нарушений таможенного оформления в России. Прежде всего, это касается автомобилей, растаможенных по заниженным инвойсам. Такие машины можно было купить и у частников, и у официальных дилеров. Имеются в виду авто младше трех лет, по которым таможенный платеж рассчитывался от стоимости самой машины.

Ранее «За рулем» сообщал, какие семейные автомобили россияне покупают чаще всего.

Источник: telegram-канал автоэксперта Дмитрия Иваницкого

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Ушакова Ирина
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«За рулем»
Количество просмотров 8
29.01.2025 
Фото:
«За рулем»
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