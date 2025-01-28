Владельцы «параллельных» авто доплатят сотни тысяч рублей

ФТС пояснила, какие суммы взыскала с владельцев «серых» машин

Федеральная таможенная служба начала массовые проверки документов, оформленных при ввозе в Россию машин по параллельному импорту. Выяснилось, что в инвойсах (счетах для оплаты, получаемых покупателями) занижалась цена авто. Вскрылся масштабный характер проблемы: доплатить довольно большие суммы уже потребовали от тысяч автовладельцев по всей России.

Занижение цен в инвойсах позволяло хорошо сэкономить при таможенном оформлении. Эти деньги получали граждане, участвующие в цепочке поставок машин в страну и их таможенном оформлении.

В ФТС пояснили, что по итогам проведенных в 2024 году проверок в отношении физлиц, осуществивших неоднократный ввоз в РФ транспортных средств (87-я группа ТН ВЭД ЕАЭС) в коммерческих целях, сумма доначисленного утилизационного сбора составила 535,9 млн руб.

Автокриминалист Максим Шелков пояснил, что конечные потребители часто не знают о мошенничестве. В среднем сумма недоимки составляет 300-400 тыс. руб., рассказал он.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.

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Источник: Autonews.ru