#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти автомобили можно купить со скидкой от государства в 2025 году
29 января
Эти автомобили можно купить со скидкой от государства в 2025 году
Минпромторг обновил список машин, доступных по...
Склад японских и европейских авто для РФ появился в Белоруссии
29 января
Склад японских и европейских авто для РФ появился в Белоруссии
Китайская компания Biulu открыла в Белоруссии...
Путин оценил Lada Iskra
29 января
Путин оценил Lada Iskra
Президент РФ Путин: Lada Iskra Cross очень...

Достаточно 30 часов: в РФ хотят развивать культуру самоподготовки по вождению авто

В Госдуме хотят разрешить будущим водителям сдавать на права экстерном

Будущим российским водителям нужно разрешить сдавать экзамен на получение водительских прав экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдавать теорию без посещения автошколы. С такой инициативой выступил депутат ГД от фракции «Новые люди» Антон Ткачев.

Соответствующее обращение он направил в МВД России.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Вода в радиаторе, замерзшие стекла, полный привод и еще 6 зимних опасностей
«Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович (Колокольцев, глава МВД. – Прим. ред.), оценить целесообразность возможности сдачи экзаменов на водительские права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдачи теоретической части экзаменов без обязательного посещения автошколы», – говорится в тексте обращения.

По мнению Ткачева, самостоятельная подготовка к экзаменам позволит россиянам сэкономить деньги. Отмечается, что средняя стоимость обучения в автошколе составляет 25 тыс. рублей в России. В Москве, Петербурге и ряде других городов цены достигают 50 тыс. рублей. Ткачев убежден, что реализация инициативы не скажется негативно на качестве знаний будущих водителей.

Источник: ria.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 7
29.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0