Достаточно 30 часов: в РФ хотят развивать культуру самоподготовки по вождению авто

В Госдуме хотят разрешить будущим водителям сдавать на права экстерном

Будущим российским водителям нужно разрешить сдавать экзамен на получение водительских прав экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдавать теорию без посещения автошколы. С такой инициативой выступил депутат ГД от фракции «Новые люди» Антон Ткачев.

Соответствующее обращение он направил в МВД России.

«Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович (Колокольцев, глава МВД. – Прим. ред.), оценить целесообразность возможности сдачи экзаменов на водительские права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдачи теоретической части экзаменов без обязательного посещения автошколы», – говорится в тексте обращения.

По мнению Ткачева, самостоятельная подготовка к экзаменам позволит россиянам сэкономить деньги. Отмечается, что средняя стоимость обучения в автошколе составляет 25 тыс. рублей в России. В Москве, Петербурге и ряде других городов цены достигают 50 тыс. рублей. Ткачев убежден, что реализация инициативы не скажется негативно на качестве знаний будущих водителей.

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Источник: ria.ru