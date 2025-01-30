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Названы модели-лидеры, которые лучше всего продаются у дилеров

Авто.ру Бизнес: самые популярные марки в продаже у дилеров — Lada и Haval

Авто.ру Бизнес проанализировал объявления дилеров за второе полугодие 2024 года. Как и в первой половине года, лидером по продажам среди новых автомобилей стала Lada Vesta NG, средняя цена которой составила 1 793 374 рубля.

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Следом идут Haval Jolion Facelift – 2 543 202 рубля и Lada Granta с ценой 1 095 196 рублей. Самым быстро продаваемым автомобилем в топ-10 стал Geely Atlas, который ушел за 13 дней по средней цене 3 646 871 рубль.

Среди автомобилей с пробегом в период с июля по декабрь 2024 года тройка лидеров осталась прежней. Lada Vesta удерживает первое место, ее средняя стоимость снизилась на 4% и составляет 1 098 864 рубля.

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Второе и третье места заняли Lada Granta Facelift (858 699 рублей) и Lada Granta (530 483 рубля). На четвертом месте – Kia Rio IV, с ценой 1 441 406 рублей, что на 4,5% меньше, чем шесть месяцев назад.

Время продажи популярных автомобилей с пробегом осталось прежним – в среднем это 33 дня.

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Алексеева Елена
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 23
30.01.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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