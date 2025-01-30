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От влаги в салоне авто помогут специальные коврики: совет специалистов

Эксперты рассказали, как избежать зимой замерзания резиновых уплотнителей авто

Плюсовая температура установилась в нескольких регионах России, в условиях повышенной влажности и осадков в виде мокрого снега и дождя автомобилю необходим более тщательный уход. Эксперты издания Pravda.Ru делятся простыми рекомендациями по сохранению срока службы машины.

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Постоянное воздействие влаги, грязи и реагентов усиливает коррозию металлических деталей. Также автовладельцы могут столкнуться с замерзанием резиновых уплотнителей дверей, что в конечном итоге приведет к их износу и повреждению. Чтобы избежать замерзания дверных уплотнителей, нужно воспользоваться силиконовой смазкой, она предотвратит образование льда на резиновых деталях.

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Эксперты рекомендуют убирать грязь и реагенты с кузова автомобиля во время мойки, уделяя особое внимание днищу и колесным аркам. При самостоятельной мойке понадобятся крупнопористая губка и специальный автошампунь. Также кузов нужно обработать восковым покрытием для защиты от агрессивной среды.

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Мелкие сколы и трещины на лакокрасочном покрытии желательно устранять сразу, иначе они станут очагами коррозии. Для этого подойдут восковые корректоры, а в случае более серьезных повреждений следует обратиться на СТО для защиты кузова пленкой или керамическим покрытием.

От влаги в салоне помогут избавиться влаговпитывающие коврики или EVA-коврики из этиленвинилацетата. Их ячеистая структура удержит влагу и грязь и не даст распространяться по салону.

«Кроме того, не забывайте использовать антизапотеватели для стекол. Это обеспечит хорошую видимость и предотвратит образование конденсата в салоне», – советуют эксперты.

Следуя этим простым рекомендациям, можно продлить срок службы автомобиля, несмотря на все вызовы зимнего сезона.

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / wirestock
Количество просмотров 10
30.01.2025 
Фото:freepik / wirestock
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