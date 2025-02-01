Рикша будущего от Hyundai не боится воды

Hyundai представила концепт E3W —версию популярной индийской трехколесной рикши

Модель E3W компания Hyundai выпустила в сотрудничестве с индийским производителем мотоциклов TVS Motor.

Одной из ключевых особенностей E3W является его уникальный модульный салон и регулируемый по высоте кузов. Эти элементы позволяют рикше адаптироваться к сезонным дождям и подтоплениям, характерным для Индии.

Водитель может приподнять пассажирский салон, что позволяет преодолевать затопленные участки, не намочив пассажиров. Hyundai не раскрывает, как именно работает эта система, но предполагается, что она может быть механической или электронной.

В отличие от привычных округлых форм традиционных тук-туков, E3W обладает более угловатым и современным внешним видом. Наклонное лобовое стекло делает транспорт безопаснее, а удлиненная колесная база обеспечивает дополнительное пространство для пассажиров. Водитель теперь может рассчитывать на более комфортную посадку.

Внутри концептуальной рикши складное сиденье, которое позволяет освободить место для инвалидной коляски. Панель приборов оборудована держателем для телефона и отсеками для хранения, а регулируемые перфорированные панели позволяют создавать перегородки в салоне. Ожидается, что E3W будет электрическим, хотя подробности о технических характеристиках силовой установки пока не раскрыты.

Hyundai и TVS не приняли окончательных решений о запуске производства, но компании открыты к сотрудничеству и готовы передать дизайн и технологии для дальнейшего производства.

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Источник: The Drive