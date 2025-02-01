#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Статус производителя надежных авто под угрозой: концерн объявил еще один отзыв
5 февраля
Статус производителя надежных авто под угрозой: концерн объявил еще один отзыв
Toyota повторно отзывает более 1700 авто из-за...
Топ-5 самых экономичных авто в части расхода бензина
5 февраля
Топ-5 самых экономичных авто в части расхода бензина
Стали известны марки самых экономичных...
Kia K5
5 февраля
Новый седан Kia появился в продаже в России: известна цена
Дилер привез в Россию новый Kia K5 2025 г.в. за...

Рикша будущего от Hyundai не боится воды

Hyundai представила концепт E3W —версию популярной индийской трехколесной рикши

Модель E3W компания Hyundai выпустила в сотрудничестве с индийским производителем мотоциклов TVS Motor.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Одной из ключевых особенностей E3W является его уникальный модульный салон и регулируемый по высоте кузов. Эти элементы позволяют рикше адаптироваться к сезонным дождям и подтоплениям, характерным для Индии.

Рекомендуем
Первые фото предсерийного электрокара Атом. А что с ценой?

Водитель может приподнять пассажирский салон, что позволяет преодолевать затопленные участки, не намочив пассажиров. Hyundai не раскрывает, как именно работает эта система, но предполагается, что она может быть механической или электронной.

В отличие от привычных округлых форм традиционных тук-туков, E3W обладает более угловатым и современным внешним видом. Наклонное лобовое стекло делает транспорт безопаснее, а удлиненная колесная база обеспечивает дополнительное пространство для пассажиров. Водитель теперь может рассчитывать на более комфортную посадку.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Внутри концептуальной рикши складное сиденье, которое позволяет освободить место для инвалидной коляски. Панель приборов оборудована держателем для телефона и отсеками для хранения, а регулируемые перфорированные панели позволяют создавать перегородки в салоне. Ожидается, что E3W будет электрическим, хотя подробности о технических характеристиках силовой установки пока не раскрыты.

Hyundai и TVS не приняли окончательных решений о запуске производства, но компании открыты к сотрудничеству и готовы передать дизайн и технологии для дальнейшего производства.

Источник: The Drive

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 87
01.02.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0