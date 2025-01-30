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Как шринкфляция спасет авторынок России — разбираемся с экспертом

Эксперт Балабас: авторынок России спасут дешевые «китайцы»

Бюджетные модели китайского автопрома могут предотвратить падение продаж на российском авторынке в 2025 году. Нишу дешевых машин в перспективе могут занять китайские машины, у отечественных производителей на это просто не хватит мощностей. Таким прогнозом поделился автоэксперт Евгений Балабас.

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Сложная ситуация на рынке РФ и устаревание автопарка делают автомобиль предметом роскоши. «Светом в конце тоннеля» может стать изменение подхода некоторых китайских автоконцернов к ведению бизнеса в нашей стране, убежден Балабас.

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У китайских производителей есть бюджетные авто, но их не везут в Россию, если концерны все-таки решатся на такой шаг, он станет «компромиссным вариантом». Такое возможное развитие событий Балабас сравнил со шринкфляцией – когда вместо повышения стоимости уменьшают объем упаковки.

«То есть люди будут покупать автомобили посредственного качества с расчетом на доработку своими руками. Как у нас говорилось: «Купи и доработай напильником», – рассуждает эксперт.

В России уже начал формироваться принцип личного ремонта автомобилей, и идея покупки китайских бюджетных машин уже не кажется такой плохой при нынешних ценах на рынке. К тому же, качество машин из Китая за последние годы значительно выросло, причем во всех сегментах, констатирует Балабас.

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Несмотря на ряд опасений, проблемы автомобильного рынка в России нельзя назвать острыми, убежден эксперт. На фоне недоступности новых автомобилей существующий автопарк начнет устаревать, но это вялотекущий, растянутый во времени процесс. У нас есть шансы отыграть все назад, подытожил Балабас.

Источник: osnmedia.ru

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Светлана Тарасенко
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«За рулем»
Количество просмотров 9
30.01.2025 
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«За рулем»
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