Масло TALER из Южной Кореи — настоящее или нет?

Российский импортер бренда TALER анонсировал систему проверки подлинности масла

Не секрет, что сейчас на рынке моторных и трансмиссионных масел огромное количество контрафакта. Появилось огромное количество «ноунеймов» крайне сомнительного качества, а именитые бренды бессовестно подделываются. Понятно, что каждый производитель стремится защитить свою продукцию и репутацию.

Например, масло TALER из Южной Кореи можно проверить через уникальный код, который нанесен на наклейку. Такая наклейка есть на каждой канистре моторного или трансмиссионного масла TALER.

Как же проверить подлинность? При покупке масла в магазине найдите наклейку на приобретаемой канистре, сотрите защитный слой и перейдите по куар-коду, который находится прямо под открывшейся комбинацией цифр. Вбив этот код в специальную форму на сайте, вы сможете понять, подделка перед вами или же реальное корейское качество.

Кстати, помимо сервиса проверки подлинности, на российском сайте бренда есть отличный онлайн-подборщик масла по марке, модели автомобиля и типу двигателя. А также – богатый каталог продукции TALER и карта с адресами всех российских магазинов. И да, на главной странице вы найдете подробную схему проверки подлинности масла.

Стоит заметить, что масла TALER производятся на высокотехнологичном заводе C&LUBE в южнокорейском городе Ульсан. С самого основания в 1995 году это предприятие специализируется именно на производстве смазочных материалов. В техпроцессах используют качественные пакеты присадок и LHDC-основу. Как результат – качество масла не уступает другим популярным брендам.

Сейчас C&LUBE поставляет свою продукцию в 15 стран мира, а в России есть единственный импортер. Исключив цепочку дистрибьюторов и дилеров, компания предлагает россиянам продукцию бренда TALER по очень разумным ценам. Приобретайте качественное – и не стесняйтесь убедиться в этом качестве лично!

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