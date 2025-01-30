Логисты оценят: совместное предприятие брендов запустит линейку фургонов

Renault и Volvo показали три новых коммерческих автомобиля для доставки грузов

Совместное предприятие Flexis, образованное брендами Renault и Volvo для разработки коммерческого транспорта, представило фургон, многоцелевой минивэн и грузовое шасси. Производство электрокаров планируется начать в 2026 году.

Фургон Flexis

В Flexis убеждены, что такой транспорт будет очень востребован на рынке из-за большого спроса на услуги логистики и доставки.

Бортовой грузовик Flexis

Основой для всех трех новинок стала общая скейтборд-платформа, вполне вероятно, что силовые агрегаты модельного ряда тоже будут идентичными. При разработке моделей специалисты использовали модульный подход к организации внутреннего пространства. Также у коммерческого транспорта низкий пол.

У фургона Flexis Step-In передние двери сдвижные, а задняя сделана в виде жалюзи. Водитель сможет передвигаться в салоне не сгибаясь благодаря высокой крыше. Автомобиль Cargo Van предназначен для эксплуатации в условиях мегаполиса, его будут выпускать с разными вариантами длины и высоты кузова. Фургон Flexis возможна грузопассажирская версия, а Panel Van с двухдверной кабиной имеет такое же шасси, адаптированное под пользовательские надстройки.

Фургон Flexis

Отмечается, что запаса хода автомобилей хватает на 450 км, а для подзарядки батареи с 10 до 80% потребуется не более 20 минут. Выпуск электрокаров планируется наладить на одном из европейских заводов Renault. Flexis намерен продавать их напрямую логистическим компаниям, которые уже заинтересовались моделями.

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Источник: carscoops.com