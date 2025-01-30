Поездка с этими устройствами в авто может стать квестом на выживание: список

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Эксперты перечислили 4 опасных для перевозки в автомобиле гаджета

Некоторые гаджеты во время поездки в автомобиле могут не только помочь скоротать время в дороге, но и стать угрозой. Правила дорожного движения не запрещают их использование, но эксперты рассказали о самых опасных устройствах.

Мощные автомобильные инверторы выручают, когда необходимо подключить бытовую технику к электропитанию автомобиля. Опасность представляют устройства с плохой защитой от перегрузки, а такой вариант возможен в случае с дешевыми аналогами.

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Внешние литий-ионные аккумуляторы (пауэрбанки) сомнительного производства тоже можно отнести к опасным устройствам. В летнее время высокая температура в салоне авто может стать причиной воспламенения. А если оставить пауэрбанк под прямыми солнечными лучами, он может взорваться.

Видеорегистратор с некачественным креплением тоже может доставить проблем водителю и пассажирам. Дело в том, что в случае ДТП он может сломаться и травмировать людей в салоне. Особенно это актуально для больших моделей с массивными корпусами.

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Еще одним опасным устройством являются самодельные подогреватели для салона. Их подключают напрямую к прикуривателю, в этом случае возможен перегрев и замыкание, как следствие – может случиться пожар. Всегда перед поездкой необходимо проверять качество устройства, не оставлять аккумуляторы в нагретой машине, а также следить за исправностью гаджетов.

Источник: 32cars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 16
30.01.2025 
Фото:freepik / freepik
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