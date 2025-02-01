Три ведущих японских автоконцерна «ушли в минус» по итогам года

Мировые продажи ведущих автоконцернов Японии упали по итогам 2024 года

Автопроизводители Японии подвели итоги 2024 года в части продаж. Это следует из официальных данных, распространенных Toyota, Nissan и Mazda.

Общемировые продажи Toyota сократились на 3,7% и составили 10,82 млн авто (год назад было 11,23 млн). Продажи Toyota и Lexus упали на 1,4% (10,16 млн единиц).

Спрос на местном авторынке снизился на 13,8% – с 1,67 млн до 1,44 млн экз. Самое большое падение у Daihatsu: на 32,1% глобально и на 38,3% в Японии. Производство ведущего концерна сократилось на 7,8%, до 10,61 млн машин.

Nissan закончил год с падением на 8,7% (3,14 млн единиц), самое большое снижение – на рынке Китая,14,7%. Продажи сократились не критично: на 0,8% (3,35 млн шт.).

Снижение Mazda составило 4,2%, до 1,2 млн машин, причем в самой Японии выпуск авто просел сразу на 10,7%. А спрос на домашнем рынке упал сразу на 20,2% (142 тыс. штук). Экспортировано 657 тыс. единиц (минус 8,3%), а мировые продажи показали динамику роста, хоть и небольшую: 1,28 млн автомобилей (+2,6%).

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Источник: min.news